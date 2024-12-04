Кандидата Трампа на пост главы ФБР атаковали хакеры

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Некоторые электронные аккаунты Кэша Пателя, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатом на пост директора ФБР, взломаны, сообщает CNN со ссылкой на два информированных источника.

По их данным, ФБР уведомила Пателя в том, что в атаке на него подозреваются иранские хакеры, которые могли получить доступ к некоторым сообщениям кандидата.

Представитель администрации Трампа Алекс Пфайффер отказался комментировать это сообщение телеканалу, но напомнил: "Кэш Патель был ключевой фигурой в усилиях первой администрации Трампа против террористического иранского режима".

CNN также напоминает, что Иран в течение нескольких лет преследовал членов первой администрации Трампа. В частности, в июне 2024 года иранцы отправили информацию о президентской кампании Трампа людям, которые были связаны с кампанией президента Джо Байдена.

Иранское правительство отвергло обвинения США о попытках вмешаться в ноябрьские выборы.