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Премьер Грузии заявил о цели республики стать членом ЕС к 2030 году

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о цели республики стать к 2030 году членом Евросоюза.

"У нас есть амбициозная цель - к 2030 году стать членом Евросоюза, когда Грузия будет самой подготовленной среди стран кандидатов по вступлению в Евросоюз по всем параметрам - демократии, правам человека, экономике и другим", - сказал Кобахидзе в Будапеште грузинским журналистам.

В четверг он выступил на пленарном заседании саммита Евросоюза, проходящего в столице Венгрии, провел встречи с лидерами ряда европейских стран. "Мне представилась возможность выступить на тематической платформе и пленарном заседании саммита, на которых я рассказал о текущих процессах в Грузии, а также отношениях с Евросоюзом", - сказал Кобахидзе.

Он сообщил, что встретился с главами нескольких европейских государств, а также с председателем Евросоюза Шарлем Мишелем.

Комментируя требования европейских лидеров отозвать принятые в Грузии законы об иноагентах и о запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), Кобахидзе заявил, что грузинской стороне для отзыва этих законов необходимы аргументы, которые оппоненты не предоставляют. "Если у кого-то есть претензии к принятым у нас законам, то необходимо конкретно предъявить, что им не нравится в них, какая статья, какая норма", - сказал премьер Грузии.

Он отметил, что в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и другими европейскими лидерами он еще раз повторил тезис об абсолютной готовности грузинских властей к любой дискуссии.

Грузия ЕС Ираклий Кобахидзе
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