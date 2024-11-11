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Президент Грузии предложила провести новые парламентские выборы

Президент Грузии предложила провести новые парламентские выборы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Грузия входит в глубокий политический кризис, выйти из которого можно благодаря новым парламентским выборам, и в этом ей поможет Европа.

"Грузия входит в глубокий политический кризис, к нам прибыли наши европейские друзья, и это хороший знак того, что Европа не выпускает нас из рук и в Европе верят в Грузию и ее народ", - сказала она в Тбилиси на пресс-конференции, совместной с прибывшими в Тбилиси главами парламентских комитетов восьми стран Евросоюза.

По словам Зурабишвили, Грузия - демократическая страна, у которой нет демократических властей.

"У Грузии однопартийное правление, которое захватило все институты страны, и результат мы получили на прошедших однопартийно сфальсифицированных выборах", - сказала она.

Президент считает, что выйти из политического кризиса сегодня возможно лишь назначением новых парламентских выборов.

"Провести новые выборы необходимо, чтобы Грузия получила легитимный парламент, легитимное правительство и легитимного президента, когда на это придет время", - отметила Зурабишвили.

Прибывшие в Тбилиси европейские депутаты также заявили, что прошедшие в Грузии выборы поставили много вопросов, касающихся их легитимности.

"Последние выборы в Грузии не были свободными и справедливыми. По заявлению международных и местных наблюдателей, на выборах не была соблюдена тайна голосования, происходили подкупы избирателей, что вызвало много вопросов в отношении легитимности этих выборов", - заявил на пресс-конференции председатель парламентского комитета по иностранным делам германского Бундестага Михаэль Рот.

Он отметил, что необходимо провести независимое расследование фактов фальсификации парламентских выборов в Грузии.

Ранее весной этого года Рот выступил на митинге оппозиции в Тбилиси и активно поддержал их в политической борьбе.

Несколько десятков грузинских оппозиционеров в знак солидарности с президентом Зурабишвили и европейскими депутатами собрались 11 ноября у здания президентского дворца в Тбилиси. После пресс-конференции оппозиционеры поприветствовали европейских депутатов.

Евросоюз Грузия Саломе Зурабишвили Тбилиси
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