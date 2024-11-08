Президент РФ надеется, что страна не вернется на путь, которым она следовала до 2022 г.

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин надеется, что Россия после его ухода с президентского поста будет идти своим путем и не даст вернуть себя на путь, который ей пытались навязать до 2022 года.

"Россия идет своим путем, надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Ее, конечно же, нужно интегрировать, мы никогда от этого не отказывались. Но мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года. Это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны", - сказал Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Таким образом он ответил на вопрос, удастся ли Западу вернуть Россию на прежний путь при новом президенте.

Как сказал Путин, "Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии". "Мне кажется, что наш народ, простые граждане это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать геополитические противники, - считает Путин.

По его мнению, "люди поняли, что происходит, поняли, что пытались с нами сделать, как бы это красиво не выглядело и как бы нас покровительственно не похлопывали по плечу".

"Именно с этим связана такая необычная консолидация российского общества, именно с пониманием, в чем заключается кардинальный ответ со стороны России - в укреплении ее независимости, самостоятельности, суверенитета", - заявил президент РФ.