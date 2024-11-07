Путин сообщил о готовности к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей

Он добавил, что Украина должна быть независимым государством, а не инструментом других стран

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на основании реалий сегодняшнего дня.

"Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то "хотелок", название которых меняется от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. На базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня", - сказал Путин в четверг во время пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что речь должна идти не о "перемирии на полчаса или на полгода". "Для того, чтобы снарядов им "подкатили", а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений, сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это не осложнялось сегодняшними трагическими событиями в отношениях России и Украины", - пояснил глава государства.



Он добавил, что нормальные отношения между Россией и Украиной трудно представить без ее нейтралитета.





"Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина, в конце концов, стала независимым, суверенным государством. А не была инструментом в руках третьих стран и не использовалась в их интересах", - сказал глава государства.

По его словам, "если нейтралитета (Украины - ИФ) не будет, то трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной".

"Почему? Потому что это значит, что Украина будет постоянно использоваться в качестве инструмента в чужих руках. И во вред интересам РФ", - добавил президент РФ.

Таким образом, указал он, "базовых условий для нормализации отношений создано не будет". "И ситуация будет развиваться по непредсказуемому сценарию. Нам бы очень хотелось этого избежать", - заявил Путин.



Он также настаивает, что граница Украины должна проходить там, где пожелают люди, проживающие на новых территориях РФ.



"Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на определённых территориях и которые мы называем своими историческими территориями", - отметил он, отвечая на вопросы участников пленарного заседания клуба "Валдай" в четверг.