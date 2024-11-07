Путин заявил об окружении двух группировок ВСУ в 10 тыс. и 5 тыс. человек

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Купянском направлении в окружении находятся две крупные группировки украинских военных и скоро в кольцо группой "Центр" будут взяты еще два или три формирования ВСУ.

"На Купянском направлении, не знаю, говорили ли это военные, два очага блокирования. В одном очаге фактически в окружении, там украинские войска прижаты к водохранилищу, (находится) группировка около 10 тыс. военных, в другом (очаге), под Купянском - там около 5 тыс. в окружении уже находятся", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Он заявил, что ВСУ там пытаются "навести понтонные переправы, чтобы хотя бы частично эвакуироваться, но наша артиллерия их мгновенно уничтожает".

Кроме того, по словам президента, "в зоне ответственности группы "Центр" тоже уже два-три участка блокирования - два точно, скоро и третий (появится)".

По словам Путина, "это все украинские военные видят, а решения принимаются на политическом уровне".

"Это не в интересах ни украинского государства, ни тем более украинского народа. Если это будет продолжаться бесконечно, то, конечно, не приведет к созданию благоприятных условий для восстановления мира, спокойствия и сотрудничества между соседними государствами на длительную историческую перспективу", - подчеркнул президент РФ, добавив, что именно к этому и стремится Москва.