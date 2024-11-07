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Госдеп не видит со стороны РФ готовности к переговорам по Украине

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - США по-прежнему не считают, что Россия стремится сесть за стол переговоров для решения украинского кризиса, заявил в четверг на брифинге представитель госдепа Мэтью Миллер.

"Мы не видели никаких сигналов от России о готовности отказаться от своих требований и от продолжения поглощения украинских территорий", - подчеркнул Миллер, отвечая на вопрос журналиста о заявлениях Дональда Трампа о готовности попробовать урегулировать украинский кризис сразу после вступления в должность президента.

При этом Миллер подчеркнул, что, если бы президент Украины Владимир Зеленский "захотел начать переговоры" с Россией, США бы его поддержали.

Говоря о ситуации на Украине, в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что если станет президентом, то урегулирует конфликт между Россией и Украиной в течение 24 часов, при этом он отказывался раскрыть детали мирного плана. Он также отмечал, что у него хорошие отношения как с президентом России, так и с президентом Украины.

Владимир Зеленский Госдеп США
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