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Что случилось этой ночью: пятница, 8 ноября

Путин поздравил Трампа с победой и заявил о готовности к переговорам с Украиной, пеплопад на Камчатке, губернатор Калифорнии конфликтует с Трампом

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин поздравил Трампа с победой на выборах. Он заявил, что готов к контактам с избранным президентом и не считает зазорным позвонить ему.

- Трамп полагает, что поговорит с Путиным. Он заявил об этом в интервью NBC News.

- Путин сообщил о готовности к переговорам с Украиной. Он подчеркнул, что переговоры должны быть на базе стамбульских договоренностей и нынешних реалий.

- Губернатор Калифорнии заявил о готовности бороться против "незаконных действий" Трампа. Он созвал специальную сессию Законодательного собрания Калифорнии "для укрепления юридических позиций".

- Столб пепла поднялся на 8,5 км над извергающимся вулканом Шивелуч. В камчатских поселках прошел пеплопад.

- Трамп заявил, что назначит главой аппарата Белого дома руководителя своей предвыборной кампании. По его словам, Сьюзи Уайлс "вынослива, умна, изобретательна".

- Судно затонуло у южнокорейского острова Чеджу. 14 членов экипажа спасены, 13 числятся пропавшими без вести.

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