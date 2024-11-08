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Песков заявил, что данные из Финляндии о базе дронов для работы у границы с РФ надо проверять

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Информация о предложении Хельсинки разместить в Финляндии базу беспилотников НАТО для сбора разведывательной информации вдоль границы с РФ нуждается в проверке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Здесь нужно четко проверять и смотреть", - сказал он в интервью соавтору программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, комментируя соответствующую информацию финских СМИ.

"Если вы помните заявления, по-моему, это был президент Финляндии, в момент, когда они вступали в НАТО, они говорили, что Финляндия не будет размещать у себя никакие элементы военной инфраструктуры у нашей границы", - напомнил представитель Кремля.

При этом он заявил, что база разведывательных беспилотников - "это ни что иное, как элементы военной инфраструктуры".

Дмитрий Песков Финляндия НАТО
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