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Финляндия предложила свою территорию для базы разведывательных беспилотников НАТО

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Финляндия готова разместить у себя базу больших беспилотников НАТО, совершающих разведывательные полеты вдоль границы с Россией, сообщает в четверг портал телерадиовещания Yle.

"В настоящее время беспилотники базируются в Сигонелле, Италия. Оттуда самолеты совершают полеты через воздушное пространство НАТО, в том числе через Финляндию, для сбора разведданных на восточной границе", - пишет Yle.

Как отмечает портал, Финляндия предложила разместить базу НАТО на своей территории. Рассматриваются четыре версии размещения, наиболее вероятным местом базирования может стать финская авиабаза Пирккала.

Пирккала является авиабазой истребителей воздушного командования Сатакунта, где будут размещаться закупаемые Финляндией у США самолеты F-35. Источники в НАТО считают преимуществом Финляндии то, что Пирккала находится рядом с Россией и критически важными районами Балтийского моря.

Вместе с тем НАТО находится на ранних стадиях планирования будущих операций беспилотников в Северной Европе, отмечает портал. Страны альянса конкурируют за местоположение базы. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в следующем году.

Финляндия НАТО
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