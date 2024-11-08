Международные резервы Грузии за предвыборный октябрь упали до минимума за 28 месяцев

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы Грузии на 31 октября 2024 года составили $4 млрд 84,9 млн против $5 млрд 9,6 млн на 31 декабря 2023 года, говорится в отчетности Нацбанка страны.

Таким образом, резервы сократились с начала года на 18,5%, или на $924,7 млн.

В октябре резервы снизились на 13,3%, или на $627,5 млн после роста 2,9% за третий квартал и сокращения на 8,6% за первое полугодие.

Согласно статданным Нацбанка, предыдущее минимальное значение резервов - $3,92 млрд сложилось на 30 июня 2022 года. Таким образом, на конец октября резервы достигли минимального значения за прошедшие 28 месяцев.

В структуре международных резервов активы в инвалюте на 31 октября составили $2,99 млрд (предыдущий минимум - $2,89 млрд на 30 ноября 2018 года), сократившись с начала года на 34,2% ($1,56 млрд), в том числе на 17,6% ($640,8 млн) в октябре после снижения на 4,2% в сентябре.

Стоимость монетарного золота в составе резервов на отчетную дату равнялась $627,4 млн, увеличившись по сравнению с показателем на конец марта в 1,9 раза, в том числе выросла на 4% в октябре. Нацбанк Грузии в марте этого года впервые включил монетарное золото в состав резервов, купив 7 тонн золота за $500 млн.

Специальные права заимствования (SDR) МВФ на 31 октября в резервах были равны $465,2 млн (рост на 3% с начала года).

Ранее сообщалось, что в течение октября, перед парламентскими выборами (состоялись 26 октября), НБГ для поддержания обменного курса лари четыре раза выступал с валютными интервенциями на общую сумму $213,4 млн. С начала года НБГ продал для поддержания курса лари $382 млн, выйдя с валютными интервенциями 7 раз.

В конце мая МВФ в отчете о ежегодных консультациях с властями страны заявил, что международные резервы Грузии упали "ниже порога адекватности МВФ".

В 2023 году международные резервы Грузии выросли на 4% до $5 млрд. Исторического максимума резервы достигали на 31 июля 2023 года – $5,44 млрд.