Неизвестные пустили на трибуну лидеров оппозиции в Тбилиси удушающий газ

Митинг перерос в шествие

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси на акции оппозиции, протестующей против итогов парламентских выборов, произошел инцидент, замеченный стоящими на трибуне лидерами оппозиционных партий.

Во время своего выступления оппозиционный лидер Софо Джапаридзе заявила, что неизвестные пустили удушающий газ в сторону трибуны. Остальные лидеры также подтвердили это, но через несколько секунд выступления продолжились без последствий.

В эти минуты с трибуны было объявлено о завершении митинга перед зданием парламента и начала шествия к мосту имени Бараташвили.