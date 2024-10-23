Нацбанк Грузии в третий раз за предвыборный октябрь прибег к валютным интервенциям, продав $60 млн

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Нацбанк Грузии в третий раз за месяц и в шестой раз с начала текущего года выступил с валютными интервенциями, продав в среду на рынке $60 млн, сообщается в материалах Нацбанка.

Предыдущую интервенцию он провел 16 октября, продав $64,9 млн. До этого, 8 октября, объем продаж для поддержки курса лари составил $48,5 млн. Таким образом, сумма валютных интервенций в октябре выросла до $173,4 млн. Общая сумма валютных интервенций, к которым Нацбанк вынужден прибегать с мая этого года, составила $342 млн.

"Решение о проведении валютного аукциона было принято Нацбанком с целью недопущения чрезмерного влияния нефундаментальных факторов и ажиотажа, традиционно характерного для предвыборного периода на валютном рынке. Это, в свою очередь, позволит избежать негативного влияния на цены и финансовую стабильность и будет способствовать стабилизации валютного рынка", - говорится в сообщении Нацбанка в связи с очередной валютной интервенцией.

"Недавняя чрезмерная неопределенность на валютном рынке усиливает давление на обменный курс со стороны отдельных крупных сделок. В таких случаях Нацбанк лидирует, используя свой собственный мандат и монетарные инструменты, помогая тем самым сбалансировать рыночные ожидания, а также спрос и предложение валюты на рынке. Ожидается, что при удовлетворении рыночных ожиданий валютный рынок вернется к привычной динамике", - отмечает регулятор.

В сообщении также подчеркивается макроэкономическая стабильность в Грузии: высокие темпы экономического роста при минимальной инфляции, рост экспорта в сентябре на 17% при снижении импорта на 4,2%.

"Нацбанку поставлена задача любой ценой сохранить курс нацвалюты. Следовательно, он продает доллары, когда видит волатильность. Он делает это для того, чтобы четко выполнить поставленную задачу. Вообще перед выборами всегда допускаются некоторые колебания в экономике, особенно по отношению к валютному курсу, но это (парламентские выборы 26 октября - ИФ) специальные выборы, и очевидно, что фактор неопределенности вырос", - считает грузинский экономист Акакий Цомая, которого цитирует грузинский информационный портал bpn.ge.

В сентябре зафиксировано снижение международных резервов Нацбанка на $126 млн.

В 2023 году Нацбанк продал на валютных аукционах $166,7 млн.

Нацбанк стал прибегать к валютным интервенциям для поддержания курса лари с мая этого года, когда парламент страны принял закон "О прозрачности иностранного влияния", что привело к внутриполитическому кризису и обострению отношений с ЕС и США.

26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы, которые определят вектор политического развития страны на среднесрочную перспективу. В предвыборный период Евросоюз и США неоднократно заявляли о готовности прекратить финансовую поддержку Грузии в случае сохранения действующего политического режима, процесс подготовки к вступлению Грузии в ЕС де-факто остановлен по инициативе Брюсселя. На этом фоне растет спрос на инвалюту на внутреннем рынке, что вызвало девальвацию лари, которую Нацбанк Грузии стремится предотвратить, используя валютные интервенции.