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Шеф Пентагона подтвердил поддержку Израиля новому министру обороны страны

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с новым израильским коллегой Исраэлем Кацем, поздравил его с назначением, подтвердил поддержку Израиля, сообщает Пентагон.

Остин традиционно подтвердил "твердую приверженность" Вашингтона безопасности Израиля, дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ливана и обеспечению освобождения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, говорится в сообщении.

Отмечается, что шеф Пентагона выразил "обеспокоенность и соболезнования" в связи с нападениями на израильских граждан в Амстердаме и предложил любую необходимую помощь.

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Как сообщалось, в ночь на пятницу, после футбольного матча Лиги Европы, в котором амстердамский "Аякс" обыграл "Маккаби" со счетом 5:0, нидерландские фанаты напали на израильских. С собой у них были палестинские флаги, они скандировали: "Свободу Палестине".

Издание The Times of Israel писало, что перед нападением в соцсетях появились видео, на которых израильские болельщики скандировали оскорбительные лозунги в сторону арабов и палестинцев.

В МИД Израиля сообщили, что как минимум десять израильтян пострадали в ходе атак. В полиции Амстердама заявили, что в результате нападений были госпитализированы пять человек.

Также представители закона задержали 62 человека, которые, предположительно, организовали беспорядки.

Минобороны США Ллойд Остин Израиль Исраэль Кац Амстердам Маккаби
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