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Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в субботу, что нанесла серию ударов по объектам группировки "Хезболла" в ливанской столице.

"Армия в ночь на субботу (...) нанесла удары по командным пунктам, цеху по производству оружия и другим объектам террористов из "Хезболлы" в районе Дахия в Бейруте", - сообщили военные в Telegram.

В сообщении утверждается, что в ЦАХАЛ приняли меры, чтобы снизить риск жертв ударов среди мирного населения Бейрута.

Израиль
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