Министр обороны Израиля исключил перемирие с "Хезболлой" до достижения военных целей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Израиль не планирует заключать соглашение о прекращении огня или соглашаться на паузу в боевых действиях с движением "Хезболла", пока израильские войска не достигнут всех поставленных целей, заявил в соцсети глава израильского Минобороны Исраэль Кац. Об том пишет The Times of Israel.

"В Ливане не будет ни прекращения огня, ни передышки. Мы продолжим наносить удары по "Хезболле" в полную силу до тех пор, пока цели войны не будут достигнуты", - написал министр.

По его словам, Израиль не согласится ни на какие договоренности, которые "не гарантируют его право самостоятельно усиливать контртеррористические меры и бороться с терроризмом".

Израиль намерен добиться разоружения "Хезболлы", отвода войск движения за реку Эль-Литани в Ливане и предоставления жителям северных районов Израиля возможности безопасно вернуться в свои дома, добавил Кац.

Накануне министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявлял о некотором продвижении вперед в вопросе о прекращении огня в Ливане.