В ДТП с автобусом в Египте в субботу пострадали 30 россиян

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Тридцать россиян пострадали в результате ДТП, произошедшего накануне в Египте: четверо находятся в госпитале, остальные после оказания медпомощи были доставлены в отели, сообщил МИД РФ в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Посольство России в Египте держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП в Египте российскими туристами. По имеющейся на данный момент информации, утром 9 ноября перевернулся автобус со следовавшими из Шарм-эш-Шейха в Каир отдыхающими, среди которых было 30 россиян. Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи 26 граждан России были доставлены в свои отели. Семья из четырех человек по-прежнему проходит лечение в госпитале Суэца", - говорится в сообщении.

Как отмечает МИД, "консульские сотрудники находятся с пострадавшими в постоянном контакте и оказывают содействие".

О ДТП с автобусом, в котором находилось более 40 человек, вечером в субботу сообщили египетские СМИ. Отмечалось, что в числе пассажиров есть россияне.