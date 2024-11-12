Демократы в Палате представителей разрабатывают стратегию противодействия Трампу

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Демократы Палаты представителей США, пока Демократическая партия сохраняет некоторый контроль в Вашингтоне, разрабатывают стратегию, чтобы помешать планам администрации избранного американского президента Дональда Трампа, пишет Axios.

Конгрессмен-демократ Эмануэль Кливер подтвердил порталу, что "ведутся переговоры, в ходе которых люди пытаются выяснить, можно ли предпринять какие-то шаги, которые могли бы уменьшить ущерб".

По данным издания, в переговорах в основном "участвуют представители прогрессивных, чернокожих и испаноязычных групп, американцев Азиатско-Тихоокеанского региона и групп по вопросам равенства".

В публикации отмечается, что "многие демократы опасаются, что полный контроль Республиканской партии над Конгрессом (...) позволит Трампу свести на нет многие достижения, которых они добились при администрации (действующего американского президента Джо - ИФ) Байдена". Лидер демократического меньшинства в Палате Хаким Джеффрис заявил сторонникам, что "готовится возглавить сопротивление Трампу".

Член нижней палаты Конгресса Делия Рамирес в интервью Axios подчеркнула, что "демократы должны засучить рукава и перейти в режим защиты". По ее словам, разговоры сосредоточены на выяснении того, "в каких областях у нас есть какие-либо полномочия для защиты сообществ, которые, как мы знаем, пострадают больше всего в результате выборов Дональда Трампа".

Демократ Прамила Джаяпал заявила: "Многое можно исправить, но на это может уйти больше времени". Она сообщила, что план среди прочего состоит в том, чтобы предложить ряд указов, которые Байден мог бы издать до ухода из Белого дома для "защиты существующих структур" - профессиональных государственных служащих и чиновников Минюста США.

Республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей, прогнозирует во вторник издание The Hill со ссылкой на данные американского сервиса Decision Desk HQ.

Как сообщалось ранее, Республиканская партия уже получила большинство мв верхней палате Конгресса США - Сенате.