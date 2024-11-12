Республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей США

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей Конгресса США, сообщает The Hill со ссылкой на данные американского сервиса Decision Desk HQ.

По его данным, республиканцы получают 218 мест, необходимых для победы, а демократы - 209.

Окончательный расклад в Палате пока остается неопределенным, поскольку в Калифорнии все еще ведется подсчет голосов. Но ожидается, что республиканцы получат еще несколько голосов.

Всего в палате представителей 435 мест, для большинства необходимо 218 из них.