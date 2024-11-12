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Кабмин Израиля одобрил шаги по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Кабинет министров по вопросам безопасности Израиля одобрил ряд шагов, направленных на улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа, сообщает Times of Israel со ссылкой на осведомленный источник.

"Кабинет министров по вопросам безопасности на воскресном заседании одобрил ряд шагов, направленных на улучшение гуманитарной ситуации в Газе, в преддверии крайнего срока, установленного США для Израиля в среду", - пишет газета.

Как отметил собеседник издания, среди перечня мер, одобренных кабинетом безопасности, - увеличение объема помощи, поступающей в палестинский анклав.

При этом портал Axios также со ссылкой на свои источники сообщает, что Израиль не сможет выполнить планку в 350 грузовиков, установленную Вашингтоном.

Другой мерой, одобренной кабинетом министров, стало расширение прибрежной гуманитарной зоны Муваси.

Кроме того, Channel 13 сообщает, что министры договорились направить письменное обязательство США о том, что Израиль не стремится насильственно депортировать жителей сектора Газа из зон боевых действий.

13 октября госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин направили израильским властям письмо, в котором потребовали за месяц улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, если Израиль хочет продолжать стабильно получать американское оружие.

Требования Остина и Блинкена включают в себя увеличение поставок гумпомощи в сектор Газа к началу зимы, совершенствование маршрута доставки помощи из Иордании и завершение проводимой израильскими военными "изоляции" северной части анклава.

Израиль сектор Газа США Энтони Блинкен Ллойд Остин
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