Абхазская оппозиция сообщила о повторном перекрытии моста через реку Кодор

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сторонники абхазской оппозиции вновь перекрыли автомобильный мост через реку Кодор, расположенный на границе Гульрипшского и Очамчирского районов республики, сообщил журналистам один из лидеров оппозиции Леуан Микаа.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов утром во вторник два раза пытались силой вытеснить участников акции, но у них это не получилось. "Позже, когда к участникам акции обратились представители властных структур и пообещали, что задержанные оппозиционеры будут в первой половине дня освобождены, движение автомобилей через этот мост было разблокировано. Но поскольку обещание об освобождении наших соратников не было выполнено, мост через реку Кодор вновь перекрыт", - сказал Микаа.

Ранее во вторник президент Абхазии Аслан Бжания в своем обращении к гражданам сообщил, что республиканское руководство работает над разблокированием участков автомобильных дорог. "Всю ночь руководство республики занималось решением данной проблемы. Сегодня ночью в экстренном порядке был проведен Совет безопасности. По моему поручению были проведены переговоры с жителями села Адзюбжа Очамчирского района. Они отнеслись с пониманием, и мост через реку Кодор и автомобильная дорога были разблокированы", - сказал он в связи с протестами оппозиции и блокированием ряда республиканских трасс.

Он добавил, что "руководством страны продолжается работа по разблокированию и других участков автомобильной дороги, а в отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверки".

Бжания призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. "Правоохранительные органы Абхазии имеют достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в стране", - заявил президент.

Оппозиция в Абхазии протестует против ратификации в парламенте инвестиционного соглашения с Россией. Они также требуют отпустить активистов, которые были задержаны после нападения на одного из депутатов.

Ранее абхазские СМИ сообщили, что властями удалось договориться с протестующими по поводу разблокирования движения транспорта по мосту через реку Кодор. Остальные автомобильные дороги, ведущие в Сухум, остаются заблокированными.