В Абхазии освободили четверых из пяти задержанных оппозиционеров

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Четверых из пяти абхазских оппозиционеров, задержанных 11 ноября, освободили из-под стражи, сообщают представители оппозиции в соцсетях.

По их данным, из-под стражи освобождены Омар Смыра, Аслан Гварамия и Рамаз Джопуа.

Ранее поступило сообщение о том, что был освобожден экс-депутат парламента Тенгиз Агрба, которого задержали еще 9 ноября за оскорбительные публикации в социальных сетях в адрес президента республики Аслана Бжания.

Административные дела в отношении задержанных активистов абхазской оппозиции закрыты, и вскоре они все должны быть освобождены, сообщила журналистам один из адвокатов задержанных.

Тем временем, по данным абхазских СМИ, участники акции протеста, перекрывшие мосты на въезде в Сухум, готовятся открыть проезд транспорта, но ожидают освобождения из стражи всех задержанных.

Оппозиция в Абхазии протестует против ратификации в парламенте инвестиционного соглашения с Россией. Они также требуют отпустить активистов, которые были задержаны после нападения на одного из депутатов.