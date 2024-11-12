Поиск

В Абхазии освободили четверых из пяти задержанных оппозиционеров

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Четверых из пяти абхазских оппозиционеров, задержанных 11 ноября, освободили из-под стражи, сообщают представители оппозиции в соцсетях.

По их данным, из-под стражи освобождены Омар Смыра, Аслан Гварамия и Рамаз Джопуа.

В миреСовбез Абхазии заявил об ухудшении ситуации в стране на фоне протеста оппозицииЧитать подробнее

Ранее поступило сообщение о том, что был освобожден экс-депутат парламента Тенгиз Агрба, которого задержали еще 9 ноября за оскорбительные публикации в социальных сетях в адрес президента республики Аслана Бжания.

Административные дела в отношении задержанных активистов абхазской оппозиции закрыты, и вскоре они все должны быть освобождены, сообщила журналистам один из адвокатов задержанных.

Тем временем, по данным абхазских СМИ, участники акции протеста, перекрывшие мосты на въезде в Сухум, готовятся открыть проезд транспорта, но ожидают освобождения из стражи всех задержанных.

Оппозиция в Абхазии протестует против ратификации в парламенте инвестиционного соглашения с Россией. Они также требуют отпустить активистов, которые были задержаны после нападения на одного из депутатов.

Абхазия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оппозиция разблокировала мосты на въезды в Сухум и прекратила протесты

Оппозиция разблокировала мосты на въезды в Сухум и прекратила протесты

Brent подорожала до $72,5 за баррель

Польские военные заявили, что не будут сбивать российские дроны над Украиной

Голосование по вопросу о доверии правительству Шольца намечено на 16 декабря

Голосование по вопросу о доверии правительству Шольца намечено на 16 декабря

Боррель призвал ЕС задуматься о увеличении помощи Киеву после избрания Трампа

Боррель призвал ЕС задуматься о увеличении помощи Киеву после избрания Трампа

Абхазская оппозиция сообщила о повторном перекрытии моста через реку Кодор

Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Каллас призвала продолжить поддержку Киева

Президент Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации на фоне протестов

Президент Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации на фоне протестов

Трамп может сменить директора ФБР Кристофера Рэя

Трамп предложил губернатора Южной Дакоты на пост министра внутренней безопасности

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });