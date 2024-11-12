Президент Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации на фоне протестов

Аслан Бжания Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Руководство Абхазии работает над разблокированием участков автомобильных дорог, заявил президент республики Аслан Бжания в своем обращении к гражданам; он также призвал жителей страны сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации на фоне протестов оппозиции.

"Всю ночь руководство республики занималось решением данной проблемы. Сегодня ночью в экстренном порядке был проведен Совет безопасности. По моему поручению были проведены переговоры с жителями села Адзюбжа Очамчирского района. Они отнеслись с пониманием, и мост через реку Кодор и автомобильная дорога были разблокированы", - сказал он в связи с протестами оппозиции и блокированием ряда республиканских трасс.

Он добавил, что "руководством страны продолжается работа по разблокированию и других участков автомобильной дороги, а в отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверки".

Бжания призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. "Правоохранительные органы Абхазии имеют достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в стране", - заявил он.

Оппозиция в Абхазии протестует против ратификации в парламенте инвестиционного соглашения с Россией. Они также требуют отпустить активистов, которые были задержаны после нападения на одного из депутатов.

Ранее абхазские СМИ сообщили, что властям удалось договориться с протестующими по поводу разблокирования движения транспорта по мосту через реку Кодор, расположенному на границе Очамчирского и Гульрипшского районов. Остальные автомобильные дороги, ведущие в Сухум, остаются заблокированными.