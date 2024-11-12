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Апелляция поддержала взыскание по иску Зарубежнефти с Euroclear $58 млн

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 2 августа полностью удовлетворил иск АО "Зарубежнефть" о взыскании с Euroclear Bank $58 млн убытков (около 4,975 млрд рублей по курсу ЦБ РФ - ИФ).

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу Euroclear Bank.

Третьим лицом в деле выступал Росбанк.

В оспариваемом решении суда говорится, что в качестве обоснования заявленных требований "Зарубежнефть" указала на то, что в результате введенных ограничительных мер ЕС и бездействия Euroclear Bank S.A./N.V. она не может получить ни суммы погашения по еврооблигациям в размере $57,8 млн, ни купонный доход в размере $115,8 тыс., а всего $58,1 млн.

В производстве Арбитражного суда Москвы остается еще один иск "Зарубежнефти" к Euroclear Bank: также о взыскании убытков, но на меньшую сумму - 104,9 млн рублей. В рамках этого дела нефтекомпания просила наложить арест на соответствующую иску сумму, находящуюся на счетах Euroclear типа "С" и "И", однако суд в декабре 2023 года отказал в этом требовании. Апелляция в феврале 2024 года поддержала отказ.

Суд 12 августа решил взыскать в пользу российской компании 100,4 млн рублей. Апелляция на это решение назначена на 27 ноября.

Сейчас в российских судах находится более ста исков к Euroclear, которые подали компании, банки и частные инвесторы в связи с блокировкой активов.

Зарубежнефть Euroclear Bank
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