Израиль открыл КПП "Кисуфим" для поставок помощи в Газу

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила о начале работы контрольно-пропускного пункта (КПП) "Кисуфим" для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

"КПП "Кисуфим" открыт во вторник на въезд грузовиков с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

По данным ЦАХАЛ, через гуманитарный коридор в центральную и южную части сектора Газа будут поставлять продовольствие, воду, медикаменты и оборудование для создания укрытий.

На прошлой неделе издание The Times of Israel сообщило, что управление координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях откроет еще один коридор для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют также через КПП "Керем-Шалом" и КПП "Эрез".