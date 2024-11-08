Израиль откроет еще один коридор для поставок помощи в сектор Газа

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Управление координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) объявило об открытии еще одного коридора для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает The Times of Israel.

КПП "Кисуфим" откроется в ближайшее время после завершения инженерных работ.

"Израильскими силами создавалась инспекционная и защитная инфраструктура в этом районе, кроме того прокладывались дороги на территории Израиля и сектора Газа, которые позволят доставлять гуманитарную помощь в южную часть Газы", - заявило COGAT.

Сейчас гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют через КПП "Керем-Шалом", а также через КПП "Эрез".