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В Белом доме состоится встреча Байдена и Трампа

В Белом доме состоится встреча Байдена и Трампа
Президент США Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома
Фото: Pool/ABACA/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду проведет встречу с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете в Белом доме.

Как сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, встреча начнется в 11 утра по восточному времени (19:00 по Москве).

Подобные встречи между уходящим и новым лидерами США являются традицией, как отмечают американские СМИ, и призваны ознаменовать начало мирной передачи власти от одного президента к другому.

Однако в 2020 году проигравший на выборах Трамп не признал поражение, проигнорировал данный обычай. Кроме того, он не посетил церемонию инаугурации Байдена в 2021 году.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Республиканец Трамп одержал уверенную победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

На прошлой неделе Байден заявил о намерении обеспечить мирную передачу власти Трампу.

"Я поговорил с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой. И я заверил его, что я дал указание всей моей администрации напрямую работать с его командой для мирного и упорядоченного перехода власти", - заявил Байден в обращении к нации.

Кроме того, Байден выразил уверенность в "честности, справедливости и прозрачности" американской избирательной системы.

Джо Байден Дональд Трамп Белый дом
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