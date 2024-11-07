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Байден пообещал мирно передать власть Трампу

Байден пообещал мирно передать власть Трампу
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг заявил о намерении обеспечить мирную передачу власти победившему на президентских выборах Дональду Трампу.

"Вчера я поговорил с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой. И я заверил его, что я дал указание всей моей администрации напрямую работать с его командой для мирного и упорядоченного перехода власти", - заявил Байден в обращении к нации.

"Я выполню долг президента. Я выполню клятву и буду соблюдать конституцию. 20 января в Америке состоится мирная передача власти", - подчеркнул он.

Кроме того, Байден выразил уверенность в "честности, справедливости и прозрачности" американской избирательной системы.

Также президент США призвал своих сторонников не сдаваться, отметив, что для него это был исторический президентский срок.

"Это было историческое президентство не потому, что я был президентом, а из-за всего, что мы сделали, - что вы сделали", - пояснил американский лидер.

"Поражение не означает, что мы побеждены", - резюмировал Байден.

5 ноября в США состоялись президентские выборы. 6 ноября Трамп заявил о своей победе. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.

В ночь на четверг вице-президент Камала Харрис, выступая в Говардском университете, также пообещала обеспечить "мирную передачу власти" Трампу и "помочь ему и его команде в переходный период".

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