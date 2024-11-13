Эстония создаст в крупных городах и на границе с Россией "стену для дронов"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Департамент полиции и погранохраны Эстонии планирует строительство "стены для дронов", чтобы получить полную картину, какие беспилотники летают на границе с Россией и в крупных городах республики, передает ERR.

Руководитель Бюро пограничного управления департамента полиции и погранохраны Иве Калмус отметила, что у Эстонии есть первичная возможность видеть дроны и при необходимости сбивать их, но этого недостаточно.

"В конце концов, здесь, на восточной границе, летали беспилотники с целью контрабанды, и мы слышали через СМИ об обнаружении беспилотников над нашими объектами критической инфраструктуры. Другими словами, это ключевые слова, которые указывают на то, что нам нужно усилить эту способность", - сказала Калмус.

По ее словам, цель заключается в том, чтобы создать на восточной границе и в четырех крупных городах возможность обнаружения всех низколетящих объектов.

Калмус отметила, что для обнаружения беспилотников можно использовать акустическую связь, радиомониторинг, камеры и радары и другие средства связи и уничтожения дронов.

Начало сооружения "стены для дронов" департамент полиции и погранохраны запланировал на начало 2025 года.

Правительство обязалось поддержать проект в общей сложности на сумму около 12 миллионов евро в течение следующих трех лет. Ожидается поддержка из целевых фондов Евросоюза.