Латвия и Эстония вместе купят у Германии систему ПВО среднего радиуса действия

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Германии, в городе Реттенбах министр обороны Латвии Инара Мурниеце вместе с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром подписали базовый договор о покупке произведенной германским предприятием "Diehl Defence" системы ПВО среднего действия Iris-T, сообщили в латвийском Минобороны.

"Опыт Украины показывает важность современной системы противовоздушной обороны, которая до сих пор была у Национальных вооруженных сил только ближнего радиуса действия. В свою очередь система Iris-T позволит осуществлять эффективную и всеобъемлющую оборону в среднем радиусе действия, она также совместима с системами НАТО, таким образом, выгода будет не только для Латвии, но и для всего региона", - подчеркнула Инара Мурниеце.

Эта инвестиция в противовоздушную оборону станет крупнейшей в истории Латвии и Эстонии.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны Iris-T способны предотвратить угрозу, исходящую от вражеских летательных аппаратов и дронов в радиусе до 40 километров и на высоте до 20 километров. Совместная закупка системы одного вида позволит Латвии и Эстонии сэкономить бюджетные средства, а также облегчит взаимную координацию обороны региона Балтийских стран, утверждают в Минобороны.

Соглашение предполагает, что закупка будет реализована в течение последующих трех лет. До этого Латвии еще предстоит провести масштабную работу по обучению персонала и совершенствованию инфраструктуры.

Кроме того, министры обороны Латвии и Эстонии подписали совместное письмо о намерениях с министром обороны Германии Борисом Писториусом о дальнейшем участии обеих стран в инициативе Европейского небесного щита, который является проектом по созданию интегрированной противовоздушной обороны европейского уровня.

Цель Латвии состоит в создании пластовой противовоздушной обороны, в которой системы противовоздушной обороны различных радиусов действия защищают не только другие объекты на земле, но и друг друга. Каждый следующий пласт повышает способность сопротивления всех систем к действиям соперника. Создание такой противовоздушной обороны в Латвии является одним из приоритетов правительства.

Латвия в 2026/2027 году может получить ракетно-артиллерийские системы HIMARS и противокорабельные ракетные системы, говорил 5 сентября госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.