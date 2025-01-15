Мэр Нарвы и МВД Эстонии не поддержали идею полностью закрыть границу с Россией

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Мэр приграничного с Россией эстонского города Нарва Катри Райк не поддержала инициативу оппозиционной парламентской партии "Отечество" полностью закрыть границу Эстонии с Россией.

"Иногда действительно кажется, что партии "Отечество" очень нравится "дергать за хвост" русскоязычных жителей Нарвы. Видимо, за этим стоит желание найти себе большую поддержку в других регионах Эстонии", - приводит в среду слова Райк новостной портал Rus.Delfi.

Она добавила, что вопрос закрытия эстонско-российской границы решает исключительно правительство по предложению департамента полиции и погранохраны, а также органов безопасности. "Насколько мне известно, нет никаких критических оценок угрозы и планов по закрытию границы", - заявила мэр города, где около 90% населения составляют русскоговорящие жители.

По ее словам, для того, чтобы лучше понять вопрос c границей, важно знать, кто в основном пересекает границу в Нарве. Из жителей Эстонии это преимущественно нарвитяне. Доля жителей Финляндии, которая закрыла все свои сухопутные переходы с Россией, превышает треть. В Нарву приезжают пересекать европейскую границу из Парижа и Рима.

13 января партия "Отечество" внесла на рассмотрение парламента Эстонии законопроект, который предусматривает закрытие погранпунктов на эстонско-российской границе.

Комментируя это предложение, "министерство внутренних дел руководствуется оценкой угроз. В настоящее время не существует оценки угрозы, которая бы требовала закрытия восточной границы с Россией", - заявил начальник отдела пограничной и миграционной политики ведомства Янек Мяги.

29 декабря 2024 года глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сказал, что это не решит проблему безопасности. "Закрытие границы может оказать влияние на местных жителей", - сказал министр.