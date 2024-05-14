Байден подписал закон о запрете импорта урана из России

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана в США, сообщает Белый дом.

"В понедельник, 13 мая 2024 года, президент подписал (...) "Закон о запрете импорта российского урана", который запрещает импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием", - говорится в сообщении.

В свою очередь советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что подписанный Байденом запрет поможет укрепить "энергетическую и экономическую безопасность" США за счет снижения "зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики".

"Он поможет обеспечить безопасность нашего энергетического сектора для будущих поколений. И за счет беспрецедентного федерального финансирования в размере $2,72 млрд, которое Конгресс недавно выделил по просьбе президента, это даст толчок созданию новых обогатительных мощностей в США и даст четкий сигнал промышленности о том, что мы стремимся к долгосрочному росту в нашем ядерном секторе", - добавил Салливан.

Ранее Сенат США проголосовал за принятие закона о запрете импорта урана из России.

По данным Минэнерго США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого в более чем 90 коммерческих реакторов США, что делает ее иностранным поставщиком N1.