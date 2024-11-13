Сотрудника ЦРУ арестовали по обвинению в разглашении сведений о военных планах Израиля

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Агенты ФБР во вторник арестовали работающего за рубежом сотрудника ЦРУ, которого суд обвинил в разглашении секретной информации о планах Израиля по ответу на иранскую ракетную атаку 1 октября, сообщает в среду The New York Times со ссылкой на судебные документы и людей, знакомых с ситуацией.

Суд на прошлой неделе заочно предъявил сотруднику ЦРУ Асифу Рахману обвинения в двух случаях умышленного сохранения и передачи секретной информации, касающейся национальной обороны. Во вторник Рахмана задержали в Камбодже и отправили его на Гуам, где ему будут предъявлены обвинения в суде в четверг.

По данным издания, информация в документах является строго засекреченной и представляет описания изображений со спутников, по которым можно сделать выводы о планах Израиля нанести удары по Ирану. Согласно данным следователей, у Рахмана был высший допуск к секретным материалам.

В ЦРУ эту информацию пока не комментировали.

В прошлом месяце в ФБР заявили, что изучают утечку в сотрудничестве с Пентагоном и разведкой.

В октябре сообщалось, что израильская сторона приняла решение отложить ответный удар по Ирану после того, как произошла утечка важной информации о готовящейся атаке. По данным издания The Times, речь шла об утечке "американской оценки вероятного плана Израиля", касающегося атаки на Иран.