Сенатор от Южной Дакоты Джон Тьюн стал лидером республиканцев в Сенате

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сенатор от Южной Дакоты Джон Тьюн победил на выборах лидера республиканцев в Сенате Конгресса США, сообщает в среду Associated Press.

Кандидатами на пост были Тьюн, сенатор от Техаса Джон Корнин и сенатор от Флориды Рик Скотт.

Скотт выбыл в первом раунде голосования, после чего Тьюну удалось обойти Корнина, набрав 29 голосов против его 24.

Все три претендента обещали работать над тем, чтобы помогать избранному президенту Дональду Трампу выполнить предвыборные обещания. При этом наиболее ярым сторонником Трампа считался Скотт.

В голосовании принимали участие действующие сенаторы-республиканцы, а также республиканцы, которые присоединятся к Сенату в январе 2025 года.

По итогам выборов ранее в ноябре республиканцы вернули себе большинство в Сенате. Таким образом, в начале января 2025 года после того, как новые сенаторы будут приведены к присяге, Тьюн станет спикером Сената.