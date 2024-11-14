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Республиканцы в Палате представителей США номинировали Джонсона на пост спикера

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Конгрессмены от Республиканской партии США единогласно поддержали кандидатуру действующего спикера Палаты представителей Майка Джонсона на этот пост в новом составе нижней палаты Конгресса, сообщают американские СМИ.

"Спикер Майк Джонсон, республиканец от Луизианы, номинирован на то, чтобы сохранить за собой молоток (спикера - ИФ), - пишет газета The Hill.

Портал Axios обращает внимание, что Джонсон победил в номинации "на полный двухлетний срок, не встретив сопротивления, несмотря на угрозы сторонников жесткой линии выдвинуть кандидата".

Согласно публикации, "это важно, поскольку Джонсону понадобится 218 голосов в январе, чтобы сохранить свой пост", однако избранный президент США Дональд Трамп на встрече с республиканцами-конгрессменами за закрытыми дверями в среду заявил, что "на 100% поддерживает Джонсона" и поблагодарил их за поддержку в ходе предвыборной кампании.

Джонсон поблагодарил Трампа, написав в соцсети Х: "Наше сильное республиканское большинство Палаты представителей с нетерпением ждет продолжения вашей повестки, которая ставит решение проблем американского народ на первое место".

Голосование по спикеру Палаты представителей намечено на 3 января. В то же время, хотя окончательный подсчет голосов на выборах в палату не завершен, уже очевидно, что республиканцам удалось сохранить за собой большинство. По данным СМИ, Республиканская партия набирает 218 мест, демократы - по меньшей мере 211 мест.

Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис признал поражение. "Демократы в Палате представителей выложились по полной, проводя агрессивные, дальновидные и ориентированные на людей кампании", - заявил он, добавив, что "несмотря на то, что мы не восстановим контроль над Конгрессом в январе".

Дональд Трамп Республиканская партия США
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