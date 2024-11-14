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Что случилось этой ночью: четверг, 14 ноября

Трамп выдвинул три кандидатуры для своего кабинета, лидер Демпартии в Палате представителей признал поражение, В Джанкойском районе Крыма обрушился мост

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп выдвинул сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря США. Он, в частности, известен жесткой позицией по Ирану и Китаю.

- Трамп предложил кандидатуру Тулси Габбард на пост главы Нацразведки США. Он также выдвинул конгрессмена Гетца на пост главы Минюста.

- Байден попросил помощи Трампа в решении вопроса с заложниками ХАМАС и соглашением о прекращении огня в секторе Газа. Он предложил избранному президенту работать над этими вопросами вместе.

- Лидер Демпартии в Палате представителей США признал поражение. Республиканцы номинировали Джонсона на пост спикера.

- Сенатор от Южной Дакоты Джон Тьюн стал лидером республиканцев в Сенате. Кандидатами также были Тьюн, сенатор от Техаса Джон Корнин и сенатор от Флориды Рик Скотт.

- В Джанкойском районе Крыма обрушился мост, есть пострадавшие. В СКР заявили, что причиной стала перегруженность проезжавшего грузовика.

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