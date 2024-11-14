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Лидер Демпартии в Палате представителей США признал поражение

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис признал, что его партия проиграла выборы в нижнюю палату Конгресса.

"Демократы в Палате представителей выложились по полной, проводя агрессивные, дальновидные и ориентированные на людей кампании", - говорится в заявлении Джеффриса.

"Несмотря на то, что мы не восстановим контроль над Конгрессом в январе, поскольку нам не хватает всего нескольких мест, демократы в Палате представителей обеспечат республиканцам незначительное большинство", - отметил он.

Американские СМИ прогнозируют победу республиканцев на выборах в Палату представителей. По данным журналистов, Республиканская партия набирает 218 мест, необходимых для контроля над нижней палатой Конгресса. Демократы получают по меньшей мере 211 мест.

Подсчеты в некоторых округах еще продолжаются. Всего необходимо распределить 435 мест.

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