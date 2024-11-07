Губернатор Калифорнии заявил о готовности бороться против "незаконных действий" Трампа

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор штата Калифорния демократ Гэвин Ньюсом в четверг заявил, что власти штата намерены оказывать противодействие неправомерным инициативам республиканца Дональда Трампа, который ранее объявил о победе на президентских выборах 5 ноября.

"Калифорния готова драться. Я только что созвал чрезвычайную сессию законодательной ветви правительства штата, чтобы укрепить наши юридические позиции, защитить наш штат от любых незаконных действий грядущей администрации Дональда Трампа", - написал губернатор в соцсети X.

Он отметил, что Калифорния будет отстаивать безопасность семей мигрантов, основные гражданские и репродуктивные права, меры по борьбе с изменениями климата.

CBS напоминает, что во время президентства Трампа в 2017 - 2021 годах прокуратура штата Калифорния подавала примерно 140 исков против его администрации.

5 ноября в США состоялись президентские выборы. 6 ноября республиканец Трамп заявил о своей победе. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.

Накануне спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что по всей видимости, Республиканская партия после выборов обеспечит себе контроль и над Белым домом, и над Конгрессом США.