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В Сеуле утверждают, что отправленные в РФ войска КНДР уже участвуют в боях

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Национальная разведывательная служба Южной Корея заявила, что дислоцированные в РФ военные КНДР уже принимают участие в боевых действиях.

"Северокорейские солдаты, развернутые в России, за последние две недели прибыли в Курскую область. Их отправка на поле боя завершена", - приводит агентство Yonhap заявление разведки.

"Разведывательное ведомство Южной Кореи в среду отметило, что северокорейские войска в России уже участвуют в боевых операциях против Украины", - информирует агентство.

В спецслужбе отметили, что продолжают сбор данных.

В свою очередь, по данным западных СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что размещение войск КНДР в России "требует твердого ответа, и он будет".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления американских представителей о том, что якобы на территории России находится около десяти тысяч военных из Северной Кореи, отметив, что сами эти представители подчеркивают, что не имеют соответствующих подтверждений.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявлял журналистам: "мы ознакомились с сообщениями прессы о предполагаемых (северокорейских - ИФ) боевых операциях и изучаем их". Вместе с тем, он отметил, что "на данный момент мы не можем подтвердить эти сообщения".

Дмитрий Песков КНДР Южная Корея Украина Курская область
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