Лавров заявил, что слова Трампа о прекращении конфликта на Украине за сутки не заслуживают внимания

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает заслуживающими внимания слова избранного президента США Дональда Трампа о возможном разрешении украинского кризиса за 24 часа.

"Я не об этом говорю. Мне на это не хочется обращать внимания", - сказал Лавров в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким, комментируя заявление Трампа о готовности урегулировать конфликт на Украине за сутки.

По словам главы российского МИД, "то, что предлагают те, кого сейчас пытаются представить как радикально меняющими позицию и желающими остановить войну, они же все равно говорят о том, мол, давайте "действовать по линии соприкосновения", "перемирие на десять лет", "потом посмотрим".

"Но это те же самые Минские договоренности только в новой "упаковке". Даже хуже. Минские договоренности были окончательные, если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так", - считает Лавров.

"Среди тех, кто сейчас в стане республиканцев высказывает, как пишут, "революционные идеи" о том, как закончить украинский конфликт, никто нигде не упомянул, что надо населению Украины вернуть права разговаривать, учиться, учить своих детей и получать информацию на русском языке", - добавил он.

"Многократно об этом твердили и продолжаем это делать. Никто из "архитекторов" "украинского урегулирования" на Западе вообще не обращает на это внимание. С моей точки зрения, это означает, к вопросу о схожести целей любой администрации, что им хорошо от того, что ослабляют Россию и ее влияние, ослабляют Русский мир, потому что в конечном счете все, что происходит, упирается в желание подавить Россию как конкурента", - посетовал министр.

Лавров заявил, что в Москве будут оценивать новую американскую администрацию по конкретным делам. "Ожиданий и гаданий не будет. Будем судить по конкретным делам", - заявил он.

По его мнению, "принципиальное отношение Вашингтона к украинским и к европейским делам не изменится в том смысле, что США всегда будут стремиться держать под своим контролем все, что происходит на "околонатовском" и, естественно, на самом "натовском" пространстве".

"Евросоюз - это теперь уже то же самое, что и альянс в военно-политическом плане. Как это будет делаться, как они себе представляют осуществление своих "контрольных" функций в новых условиях, можно по-разному делать, не берусь гадать. Но у меня нет сомнений, что они захотят оставлять эти процессы под своим контролем", - резюмировал Лавров.