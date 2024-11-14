Израиль ведет переговоры с Трампом для прекращения огня в Ливане

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Израиль обсуждает с избранным президентом США Дональдом Трампом, как можно добиться перемирия с движением "Хезболла" в Ливане, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

"Существует понимание, что Израиль преподнесет какой-то подарок Трампу (...), что в январе будет понимание по теме Ливана", - заявил изданию неназванный представитель израильских властей.

По данным газеты, в минувшее воскресенье министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер в ходе поездки в США, прежде чем отправиться в Белый дом, останавливался в имении Трампа Мар-а-Лаго. "Израильское официальное лицо заявило, что обсуждения в резиденции Трампа сосредоточились на предложении Израиля о прекращении огня при сотрудничестве Запада и России", - информирует издание.

В переговорах также участвовал зять избранного президента Джаред Кушнер.

Условия израильской стороны предполагают отвод сил "Хезболлы" за реку Эль-Литани в Ливане, а также возможность для израильских войск возобновить сухопутные операции на ливанской территории, если последующие переговоры закончатся неудачей. Предполагается, что ливанские военные минимум на 60 дней возьмут под контроль пограничную зону на границе с Израилем, под наблюдением США и Британии.

Однако, уточнили представители властей США и Израиля, "Хезболла" еще не дало ответ на предложение. Кроме того, условие, что израильские военные в случае неудачи с реализацией готовящегося соглашения могут опять действовать на ливанской территории, отвергается властями Ливана.

Вместе с тем близкий к "Хезболле" источник заявлял, что движение желает отвести силы за Эль-Литани в рамках прекращения огня.

Неназванный представитель военных Израиля заявил, что ЦАХАЛ готовит вторую фазу сухопутной операции в Ливане на тот случай, если переговоры провалятся. "Мы лишили "Хезболлу" возможности атаковать нас", - сказал он. При этом, по его словам, израильские военные до конца свою задачу еще не выполнили.

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху, представители Трампа и Кушнера не стали комментировать эту информацию.