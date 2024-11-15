Госсекретарь США и глава МИД Израиля обсудили Газу и Ливан

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в первом разговоре с новым главой МИД Израиля Гидеоном Сааром подчеркнул необходимость завершения боевых действий в Газе и конфликта с "Хезболлой", сообщил сайт Госдепартамента.

"Госсекретарь и глава МИД обсудили необходимость дипломатического решения ситуации в Ливане, которое позволит израильским и ливанским мирным гражданам вернуться в свои дома", - говорится в пресс-релизе.

Блинкен также отметил важность завершения конфликта в секторе Газа, возвращения оттуда израильских заложников и установления мира в ближневосточном регионе. Они обсудили предпринятые Израилем шаги для увеличения потока гуманитарной помощи в анклав. Блинкен заявил, что необходимо продолжать двигаться в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Израиль обсуждает с избранным президентом США Дональдом Трампом, как можно добиться перемирия с движением "Хезболла" в Ливане.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру радикального шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.