Bloomberg сообщил о подготовке большого пакета санкций ЕС против России к началу 2025 года

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза планируют согласовать масштабный санкционный пакет против России и принять его в начале 2025 года, когда председательство в ЕС перейдет от Венгрии к Польше сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Этот пакет может быть представлен уже в январе с целью его принятия к символической дате - 24 февраля, отмечает агентство.

В пакет санкций могут войти дополнительные торговые ограничения, а также повышение пошлин на российские сельскохозяйственные товары.

Кроме того, как сообщает агентство, ЕС работает и над менее масштабным пакетом санкций: ожидается, что он будет направлен против перевозящих российскую нефть танкеров. Этот пакет Евросоюз надеется одобрить к концу 2024 года.

9 ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС находится в процессе подготовки нового, 15-го пакета санкций против России, который будет нацелен на борьбу с обходом предыдущих ограничительных мер.