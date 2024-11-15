Что случилось этой ночью: пятница, 15 ноября

ЕС работает над новым пакетом антироссийских санкций, Кеннеди может возглавить министерство здравоохранения США, арест топ-менеджера "Ростелекома"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Евросоюз работает над большим пакетом санкций против России, сообщает Bloomberg. Ожидается, что он будет представлен уже в январе 2025 года с целью принятия к символической дате - 24 февраля. В новый пакет могут войти дополнительные торговые ограничения, а также повышение пошлин на российские сельскохозяйственные товары.

- Дональд Трамп предложил кандидатуру экс-кандидата в президенты Роберта Кеннеди на пост министра здравоохранения США. Избранный американский президент также выдвинул экс-конгрессмена Дага Коллинза на должность министра по делам ветеранов. Губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум возглавит при Трампе министерство внутренних дел.

- Пентагон до ухода Джо Байдена из Белого дома поставит Киеву всю санкционированную Конгрессом США помощь. Заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что ведомству придется "проделать невероятную работу за такое короткое время" - чуть менее 70 дней.

- Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджера "Ростелекома" Владимира Шадрина на два месяца по делу о хищении. На этот же срок заключен под арест предполагаемый сообщник Шадрина гендиректор компании "Комплайн софт" Антон Менчиц. По данным СМИ, они подозреваются в хищении порядка 180 млн рублей, выделенных на закупку лицензий для ПО.

- Российские военные в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 51 беспилотник ВСУ над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской областью и Азовским морем.

- В Армии обороны Израиля заявили о 300 пораженных целях в Ливане за неделю. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари назвал в их числе склады с оружием, командные центры, пусковые ракетные установки.

- Ким Чен Ын заявил, что КНДР необходимо начать массовое производство дронов-камикадзе. По его мнению, беспилотники демонстрируют эффективность в больших и малых конфликтах. "Это - новая тенденция, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере", - сказал северокорейский лидер.