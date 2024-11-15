Поиск

Трамп назначит экс-конгрессмена Коллинза министром по делам ветеранов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвинул кандидатуру бывшего члена палаты представителей от штата Джорджия Дага Коллинза на пост министра по делам ветеранов.

"Мы должны заботиться о наших храбрых мужчинах и женщинах в военной форме, и Даг будет отличным защитником наших военнослужащих, находящихся на действительной службе, ветеранов и семей военнослужащих, чтобы обеспечить им необходимую поддержку", - заявил Трамп.

Данная должность требует утверждения сенатом.

Избранный президент продолжает назначения на посты в своей администрации. Он объявил о назначении своих адвокатов Тодда Бланша заместителем генерального прокурора США, а Эмиля Бове - главным помощником заместителя генерального прокурора.

Оба представляли Трампа во время судебного процесса над ним в Манхэттене в начале этого года, когда он был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации.

Еще один адвокат Трампа - Дин Джон Сауэр, согласно заявлению избранного президента, был выбран на должность генерального солиситора.

Высокопоставленные должности в Минюсте требуют утверждения сенатом.

Кроме того, Трамп заявил о выдвижении бизнесмена Джейя Клейтона на должность прокурора Южного округа Нью-Йорка.

Ранее он сообщил о выдвижении кандидатуры Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. По их итогам Трамп получил 312 голосов выборщиков при необходимых 270. У Камалы Харрис - 226 голосов.

Нынешняя администрация США прекратит работу 20 января 2025 года - после инаугурации следующего президента США Дональда Трампа.

США Дональд Трамп Даг Коллинз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди на пост министра здравоохранения США

Обострение палестино-израильского конфликта

В израильской армии заявили о 300 пораженных целях в Ливане за неделю

В израильской армии заявили о 300 пораженных целях в Ливане за неделю

Глава МВД Финляндии не видит предпосылок для открытия границы с Россией

Bloomberg сообщил о подготовке большого пакета санкций ЕС против России к началу 2025 года

Газ на споте в Европе превысил $500/тысячу кубов на угрозах OMV прекратить платежи "Газпрому"

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

На Филиппины обрушился тайфун "Усаги"

На Филиппины обрушился тайфун "Усаги"

В Минюсте США недовольны кандидатурой конгрессмена Гетца на пост главы ведомства

В Минюсте США недовольны кандидатурой конгрессмена Гетца на пост главы ведомства

Всемирный банк в течение 10 лет выделит $150 млрд на климатические проекты

Всемирный банк в течение 10 лет выделит $150 млрд на климатические проекты

В ИКИ РАН сообщили, что солнечная активность идет на спад

В ИКИ РАН сообщили, что солнечная активность идет на спад
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });