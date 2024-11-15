Трамп назначит экс-конгрессмена Коллинза министром по делам ветеранов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвинул кандидатуру бывшего члена палаты представителей от штата Джорджия Дага Коллинза на пост министра по делам ветеранов.

"Мы должны заботиться о наших храбрых мужчинах и женщинах в военной форме, и Даг будет отличным защитником наших военнослужащих, находящихся на действительной службе, ветеранов и семей военнослужащих, чтобы обеспечить им необходимую поддержку", - заявил Трамп.

Данная должность требует утверждения сенатом.

Избранный президент продолжает назначения на посты в своей администрации. Он объявил о назначении своих адвокатов Тодда Бланша заместителем генерального прокурора США, а Эмиля Бове - главным помощником заместителя генерального прокурора.

Оба представляли Трампа во время судебного процесса над ним в Манхэттене в начале этого года, когда он был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации.

Еще один адвокат Трампа - Дин Джон Сауэр, согласно заявлению избранного президента, был выбран на должность генерального солиситора.

Высокопоставленные должности в Минюсте требуют утверждения сенатом.

Кроме того, Трамп заявил о выдвижении бизнесмена Джейя Клейтона на должность прокурора Южного округа Нью-Йорка.

Ранее он сообщил о выдвижении кандидатуры Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. По их итогам Трамп получил 312 голосов выборщиков при необходимых 270. У Камалы Харрис - 226 голосов.

Нынешняя администрация США прекратит работу 20 января 2025 года - после инаугурации следующего президента США Дональда Трампа.