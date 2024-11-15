Трамп рассматривает кандидатуру ведущего Fox Business Кадлоу на руководящие должности в администрации

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп изучает возможность выдвижения экономиста и ведущего Fox Business Ларри Кадлоу на высокопоставленные посты в сфере экономики и финансов, пишет в пятницу издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам источников, Трамп рассматривает кандидатуру Кадлоу на пост главы Национального экономического совета либо на пост главы Минфина.

Согласно собеседникам издания, Кадлоу на этой неделе встречался с Трампом в резиденции избранного президента в Мар-а-Лаго.

Кадлоу 77 лет, он уже занимал пост главы Национального экономического совета во время первого президентского срока Трампа.

Между тем, согласно изданию The Hill, на пост главы Минфина рассматриваются два других кандидата - инвестор и основатель Key Square Group Скотт Бессент и гендиректор Cantor Fitzgerald Говард Латник.