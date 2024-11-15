Орбан выступил за пересмотр антироссийских санкций для укрепления экономики ЕС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что странам Евросоюза следует пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций ради усиления конкурентоспособности ЕС.

"Необходимо любым способом снизить цены на электроэнергию. Для этого надо пересмотреть санкции, потому что при нынешней санкционной политике цены снижаться не будут", - приводят в пятницу западные СМИ выдержки из интервью Орбана венгерскому радио.

Он отметил, что рост цен на электроэнергию будет мешать повышению конкурентоспособности ЕС. По словам премьера, расходы компаний ЕС на газ и электроэнергию в четыре раза выше расходов американских компаний.

На прошлой неделе главы государств и правительств стран ЕС на неформальном саммите в Будапеште приняли декларацию об усилении конкурентоспособности Евросоюза.