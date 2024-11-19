Боррель не добился разблокировки 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что ему не удалось преодолеть вето Венгрии, заблокировавшей 6,6 млрд евро Европейского фонда мира, для компенсации странам Евросоюза поставок военной помощи Украине.

"К сожалению, мое предложение разблокировать 6,6 млрд евро в счет помощи Украине не было реализовано. Мы все еще в тупике. Теперь техническим инстанциям совета надлежит продолжать искать решение", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

Отвечая на вопрос, он пояснил, что это неудача не только для него, но также "для всех государств-членов, ожидающих компенсации".

"Нужно, чтобы я еще раз заявил, что военное оснащение было поставлено Украине. Государства-члены ожидают компенсации. И эта блокировка продолжается, потому что Венгрия по-прежнему препятствует соглашению (...). Я пытался найти возможное решение, но все варианты решений, которые я выложил на стол, по той или иной причине не встретили согласия других. (...) В конечном счете, главную ответственность несет Венгрия", - заявил глава европейской дипломатии.

"Я направил это в рабочую группу комитета по политике и безопасности, и надеюсь, что они смогут найти решение. И, может, моя преемница (Кая Каллас - ИФ) будет более удачлива, чем я", - предположил Боррель, чей мандат завершается в конце ноября.

Он также затронул тему использования доходов с замороженных российских активов, за счет которых, по его словам, следует "запланировать другие поставки Украине". Боррель напомнил, что первый транш в 400 млн евро предназначался для украинской военной промышленности.

Второй транш с этих доходов, ожидаемый в марте-апреле 2025 года, он предложил направить на закупки военного оснащения для украинской армии.