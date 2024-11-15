В ЕС заявили, что готовы торговать с США при новой администрации

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия настроена на позитивные торговые отношения с США при новой американской администрации, но готова отстаивать коммерческие интересы Евросоюза, заявил на пресс-конференции член ЕК по экономике Паоло Джентилони.

"Комиссия, конечно, будет работать, как она объявила, с новой администрацией в духе сотрудничества, но также и с идеей защищать нашу открытую для торговли экономику. Это реальность и необходимость для Европейского союза", - сказал еврокомиссар.

По его словам, ЕС готов взаимодействовать с США на таких принципах.

Его спросили, как ЕК готовится к последствиям возможных серьезных перемен в торговых отношениях с США в связи с приходом новой администрации.

"Конечно, мы отслеживаем развитие последних событий. Экономические и особенно торговые отношения между союзом и Соединенными Штатами чрезвычайно важны. Это, возможно, самые значительные экономические потоки, которые объединяют два больших региона мира, региона-партнера, - отметил Джентилони. - Никогда не следует недооценивать значение и роль, которую играют эти торговые потоки, в частности, для стабилизации международного сообщества".

"Не следует также недооценивать риск трений в торговых отношениях между такими крупными игроками, как Соединенные Штаты и Европейский союз", - добавил член ЕК.

Однако, по мнению Джентилони, пять последних лет Еврокомиссии удавалось справиться с такими трениями. Он напомнил о "дискуссиях по стали, полемике относительно Boeing и Airbus". Теперь эти задачи предстоит решать Еврокомиссии нового состава, заключил он.