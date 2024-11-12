В ЕС заявили, что союз должен решать вопросы помощи Украине без оглядки на США

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Завершающий свой мандат высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Евросоюз взять на себя ответственность за поддержку Украины без оглядки на смену администрации в США.

"Мы не можем оказаться в ситуации, когда Соединенные Штаты действуют, а европейцы реагируют. Мы должны взять на себя свою ответственность", - сказал глава дипломатии ЕС во вторник в Варшаве на совместной с главой польского МИД Радославом Сикорским пресс-конференции.

Боррель отметил, что "в мире сложилась дипломатическая ситуация, которая усугубляется тем фактом, что появился новый сценарий с новым американским президентом".

Это, по его словам, "создает положение, при котором американцы, с одной стороны, и европейцы, с другой, должны принять решение продолжать ли поддерживать Украину".

Он сообщил, что на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам 18 ноября планируется рассмотреть ситуацию на Украине и "потребности украинцев, чтобы продолжать обороняться". А также предстоит обсудить, "каковы перспективы возможного решения Соединенных Штатов относительно того, продолжать или нет их поддержку, и как европейцы могут отреагировать на такую ситуацию".

"Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться", - заявил Боррель. Для такого продолжения, объяснил он, требуются решимость и финансовые ресурсы.

При этом он признал, что в данный момент финансовых ресурсов ЕС требуют многие проблемы, например, борьба против изменения климата или цифровизация. Но Украина, настаивал глава европейской дипломатии, - "это срочный вопрос".