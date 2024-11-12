Поиск

В ЕС заявили, что союз должен решать вопросы помощи Украине без оглядки на США

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Завершающий свой мандат высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Евросоюз взять на себя ответственность за поддержку Украины без оглядки на смену администрации в США.

"Мы не можем оказаться в ситуации, когда Соединенные Штаты действуют, а европейцы реагируют. Мы должны взять на себя свою ответственность", - сказал глава дипломатии ЕС во вторник в Варшаве на совместной с главой польского МИД Радославом Сикорским пресс-конференции.

Боррель отметил, что "в мире сложилась дипломатическая ситуация, которая усугубляется тем фактом, что появился новый сценарий с новым американским президентом".

Это, по его словам, "создает положение, при котором американцы, с одной стороны, и европейцы, с другой, должны принять решение продолжать ли поддерживать Украину".

Он сообщил, что на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам 18 ноября планируется рассмотреть ситуацию на Украине и "потребности украинцев, чтобы продолжать обороняться". А также предстоит обсудить, "каковы перспективы возможного решения Соединенных Штатов относительно того, продолжать или нет их поддержку, и как европейцы могут отреагировать на такую ситуацию".

"Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться", - заявил Боррель. Для такого продолжения, объяснил он, требуются решимость и финансовые ресурсы.

При этом он признал, что в данный момент финансовых ресурсов ЕС требуют многие проблемы, например, борьба против изменения климата или цифровизация. Но Украина, настаивал глава европейской дипломатии, - "это срочный вопрос".

Жозеп Боррель ЕС Украина США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 12 ноября

Оказавшийся в центре скандала архиепископ Кентерберийский покидает пост

Оказавшийся в центре скандала архиепископ Кентерберийский покидает пост

Аэропорт имени Бен-Гуриона приостановил рейсы из-за воздушной тревоги

Оппозиция разблокировала мосты на въезды в Сухум и прекратила протесты

Оппозиция разблокировала мосты на въезды в Сухум и прекратила протесты

В Абхазии освободили четверых из пяти задержанных оппозиционеров

Brent подорожала до $72,5 за баррель

Польские военные заявили, что не будут сбивать российские дроны над Украиной

Голосование по вопросу о доверии правительству Шольца намечено на 16 декабря

Голосование по вопросу о доверии правительству Шольца намечено на 16 декабря

Боррель призвал ЕС задуматься о увеличении помощи Киеву после избрания Трампа

Боррель призвал ЕС задуматься о увеличении помощи Киеву после избрания Трампа

Абхазская оппозиция сообщила о повторном перекрытии моста через реку Кодор

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });